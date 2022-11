Moto: Ducati e Aprilia brillano in test Valencia, Marquez deluso

Miglior tempo per Marini, Bagnaia sodddisfatto delle novità provate VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il primo assaggio di 2023 può dirsi soddisfacente per Ducati e Aprilia, meno per Yamaha e Honda. A due giorni dall'ultima gara che ha incoronato Pecco Bagnaia campione del mondo, la MotoGP è tornata in pista a Valencia per una sessione di test in vista della prossima stagione. E a fine giornata, in testa alla classifica dei tempi, c'è una Desmosedici, quella del Mooney VR46 Racing Team che vede in sella Luca Marini: 1'30"032 per il fratellino di Valentino Rossi. Terzo il compagno di squadra Marco Bezzecchi (+0"230), preceduto dall'Aprilia di un brillante Maverick Vinales (+0"225). Ducati in evidenza anche col sesto crono di Fabio Di Giannantonio mentre i due piloti ufficiali, Bagnaia ed Enea Bastianini, si sono concentrati più su altri aspetti che sui tempi, tanto che il neo iridato ha chiuso 12esimo mentre l'erede di Miller ha chiuso decimo. "Sensazioni positive – commenta Pecco – L'anno scorso dopo i test di fine anno era tutto bellissimo, eravamo andati fortissimo con la moto con cui poi non abbiamo corso. Quest'anno è stata più un'evoluzione che una rivoluzione, le novità sono piccole, abbiamo lavorato per rendere più facile l'erogazione e secondo me abbiamo fatto un passo avanti, anche con le gomme usate mi sono trovato bene. Sono piccole cose che mi rendono abbastanza tranquillo per l'inverno". Fra le novità provate da Bagnaia – e montate anche sulle Pramac di Martin e Zarco – anche una nuova carena. Buone indicazioni anche per Aprilia che, oltre a Vinales, piazza fra i primi cinque anche Miguel Oliveira con la RNF e Aleix Espargarò. In evidenza anche la KTM con Brad Binder (settimo tempo), musi lunghi invece alla Yamaha e alla Honda. Fabio Quartararo ha effettuato 92 giri testando un nuovo telaio, due nuovi pacchetti aerodinamici e il motore 2023 terminando alla fine col nono tempo. "Ci aspettavamo molto meglio – ammette El Diablo – Non abbiamo visto sul motore i risultati che ci aspettavamo, ce lo aspettavamo più potente, dobbiamo capire cosa è successo". Peggio è andata alla Honda: il migliore è stato Marc Marquez, 12esimo, ma al di là del riscontro cronometrico lo spagnolo non è rimasto soddisfatto dalle varie componenti testate. "Speravo di più – il suo bilancio – Ho provato quello che mi hanno dato ma così non si lotta per il campionato. Bisogna lavorare di più in inverno in vista dei test in Malesia per avere una moto più facile da guidare e più competitiva". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 08-Nov-22 19:46