Superbike: Mondiale 2023 inizia in Australia, a giugno Gp Emilia-Romagna

Diramato il calendario provvisorio della prossima stagione che partirà nel weekend del 24-26 febbraio ROMA (ITALPRESS) – Mentre la stagione 2022 sta per chiudersi, la Superbike è già proiettata al 2023. E' stato ufficializzato, infatti, il calendario provvisorio del Mondiale 2023 che si svilupperà lungo 12 Gran Premi. Il via della nuova annata è in programma come da tradizione in Australia e subito dopo si farà tappa in Indonesia, mentre per i Round di Catalogna e Aragon sono in programma delle nuove date e deve essere ancora fissato il 12esimo appuntamento. Il WorldSBK inizierà la sua stagione nel tradizionale contesto di Phillip Island, in Australia, nel weekend del 24-26 febbraio mentre una settimana dopo sarà la volta del Round di Indonesia in calendario al Pertamina Mandalika International Street Circuit che, dunque, troverà una nuova collocazione a inizio marzo. Dopo una pausa di sei settimane ecco l'approdo in Europa con il Round di Olanda in programma al TT Circuit Assen dal 21 al 23 aprile dove vedremo in azione per il via della sua stagione anche il WorldSSP300. Il quarto Round si terrà al Circuit de Barcelona-Catalunya che stavolta ospiterà il Catalogna nel fine settimana del 5-7 maggio. L'appuntamento successivo andrà in scena al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" per il Round dell'Emilia-Romagna dal 2 al 4 giugno, mentre quello di Gran Bretagna, a Donington Park dal 30 giugno al 2 luglio, rappresenterà il giro di boa del 2023. La seconda metà del 2023 inizierà in Repubblica Ceca all'Autodrom Most dal 28 al 30 luglio. Agosto sarà dedicato alla pausa estiva mentre lo spettacolo in pista tornerà in Francia a Magny-Cours dall'8 al 10 settembre, quando il circuito transalpino festeggerà i 20 anni di presenza nel calendario del WorldSBK senza interruzioni. Il nono Round è previsto al MotorLand Aragon dal 22 al 24 settembre, mentre il secondo appuntamento consecutivo del 2023 andrà in scena all'Autodromo Internacional do Algarve in Portogallo dal 29 settembre all'1 ottobre. Il Circuito San Juan Villicum ospiterà il Round di Argentina per la quinta volta nella storia del World Superbike dal 13 al 15 ottobre: questo sarà l'appuntamento finale del prossimo anno. Ciò significa che a chiudere la stagione 2023 sarà un nuovo circuito, Paese e continente. Successivamente saranno comunicate le date del 12° Round in calendario. Di seguito il calendario del WorldSBK 2023: 24-26 febbraio: Phillip Island, Australia 3-5 marzo: Mandalika, Indonesia 21-23 aprile: Assen, Olanda 5-7 maggio: Barcelona-Catalunya, Catalogna 2-4 giugno: Misano, Emilia-Romagna 30 giugno-2 luglio: Donington Park, Gran Bretagna 28-30 luglio: Most, Repubblica Ceca 8-10 settembre: Magny-Cours, Francia 22-24 settembre: Aragon, Aragon 29 settembre-1 ottobre: Portimao, Portogallo 13-15 ottobre: San Juan, Argentina – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 08-Nov-22 11:42