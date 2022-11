Basket: Givova Scafati. Attilio Caja nuovo allenatore

Prende il posto di coach Rossi che ha rescisso il contratto con il club SCAFATI (ITALPRESS) – E' Attilio Caja il nuovo capo allenatore della Givova Scafati. Lo ha reso noto la società, dopo la rescissione del contratto con Alessandro Rossi. Nato a Pavia il 20 maggio 1961, Attilio Caja ha iniziato ad allenare nel 1992 guidando per due stagioni la squadra della sua città in un campionato professionistico. Poi tante esperienze e molti trofei e anche due esperienze in azzurro, in entrambi i casi alla guida della Nazionale Sperimentale, conquistando l'argento nei Giochi del Mediterraneo del 1997 e ritornando poi in panchina nell'estate 2014 in occasione di due tornei in Cina. "Attilio Caja – sottolinea Scafati – è un coach navigato, che si è sempre distinto per le sue qualità tecniche e per le grandi capacità di gestione delle prestazioni di ogni singolo atleta: tutte doti che metterà al servizio della Givova Scafati alla ricerca della salvezza in massima serie". Il neo trainer gialloblù verrà presentato a stampa e tifosi domani alle ore 19:30 alla Beta Ricambi Arena. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 09-Nov-22 12:59