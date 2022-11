Basket: Scafati. Rescissione consensuale con coach Alessandro Rossi

Si chiude l'avventura del tecnico che ha portato la Givova nella massima serie SCAFATI (ITALPRESS) – La Givova Scafati ha reso noto di "aver rescisso consensualmente il contratto che la legava ad Alessandro Rossi, l'allenatore ingaggiato a giugno del 2021 per guidare la prima squadra all'epoca militante nel campionato di serie A2, categoria che il tecnico si è aggiudicata con una brillante e sapiente gestione tecnica, che è valsa la conquista della massima serie lo scorso giugno". I risultati del campo di queste ultime settimane "e in particolare la maniera in cui è arrivata la sconfitta interna dell'ultimo turno di campionato contro l'Openjobmetis Varese – sottolinea una nota del club – hanno indotto il trainer 40enne e la dirigenza gialloblù ad effettuare un'attenta e scrupolosa riflessione, decidendo di comune accordo di interrompere anzitempo il rapporto, seppur a malincuore". "Ringrazio Alessandro, al quale mi sento profondamente legato da un rapporto di sincera amicizia. Mai come stavolta, dopo tanti anni di gestione societaria, sono addolorato di questa scelta, purtroppo necessaria – le parole del patron Nello Longobardi -. L'intera società è profondamente grata ad Alessandro Rossi per i risultati storici e straordinari che ci ha regalato: la serie A è stata anche il frutto del suo impegno, del suo lavoro assiduo e della sua determinazione. Si interrompe il rapporto professionale, ma resta la stima nei confronti della sua splendida persona". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 09-Nov-22 10:03