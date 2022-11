Calcio: Barça.Piqué chiude carriera con espulsione,insulti a Gil Manzano

Finale con rosso non dal campo per il centrale azulgrana nel match in casa dell'Osasuna PAMPLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non il modo migliore per chiudere la carriera. Il suo Barça vince in 10 e in rimonta sul campo dell'Osasuna, ma il protagonista in negativo della sfida di Pamplona è Gerard Piqué, espulso durante l'intervallo per proteste, con tanto di insulti, nei confronti dell'arbitro Gil Manzano. Parolacce, come riporta la stampa spagnola che cita il referto arbitrale, rivolte prima nel tunnel degli spogliatoi a fine primo tempo e poi ribadite quando un dirigente del Barça ha comunicato al giocatore l'espulsione. Il centrale catalano era infuriato per il rosso inflitto a Lewandowski, ma anche e soprattutto per l'azione che ha portato l'Osasuna al vantaggio, viziata, secondo gli azulgrana, da un fallo precedente su Marcos Alonso e arrivata da un calcio d'angolo che non ci sarebbe stato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-22 09:10