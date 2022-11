Calcio: Volpato “Italia o Australia?Prematuro scegliere,testa alla Roma”

Il ct dei Socceroos era pronto a portare il talento giallorosso ai Mondiali ROMA (ITALPRESS) – Graham Arnold ci ha provato, gli ha offerto la possibilità di giocare un Mondiale già a 18 anni, ma Cristian Volpato ha preferito prendere tempo. Il talento australiano della Roma, dunque, non andrà in Qatar con i Socceroos e un giorno potrebbe anche vestire la maglia azzurra. Intanto sui social ha voluto chiarire i motivi del suo no al ct australiano che ieri ha diramato la lista dei 26 per i Mondiali. "Ho letto molte speculazioni in merito a presunte decisioni che avrei preso a livello internazionale: la verità – scrive Volpato – è che ancora io sono soltanto all'inizio della mia carriera professionale e che sono totalmente concentrato sul continuare il mio processo di crescita alla Roma. In questo momento prendere in maniera affrettata qualsiasi tipo di decisione sul mio futuro internazionale, rischia di essere estremamente prematuro. Ci sarà tutto il tempo per me di prendere la decisione che sento più giusta per me, ma adesso è giusto che mi concentri sul continuare a lavorare duramente ogni giorno nella mia crescita come calciatore. In questo momento – chiude con l'aggiunta di un cuore giallo e uno rosso -, è tempo di concentrarsi sulla partita contro il Sassuolo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-22 14:18