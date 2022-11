Calciomercato: Chelsea. Stampa spagnola “Juve rivale Barça per Jorginho”

Secondo i catalani di Sport il centrocampista potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia bianconera BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non solo Barcellona e Milan, c'è anche la Juventus su Jorginho. Secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", il club bianconero, che già in passato aveva messo nel mirino il centrocampista del Chelsea, ha deciso di tornare sulle tracce dell'azzurro campione d'Europa nel 2021 con l'Italia di Roberto Mancini. In scadenza di contratto a giugno, il giocatore non ha ancora rinnovato con il club di Stamford Bridge e l'intesa tra le due parti sarebbe lontana. Secondo Sport, che nei giorni scorsi inseriva nella corsa all'ex Napoli anche il Milan, i club italiani avrebbero il vantaggio di poter contare su condizioni fiscali migliori per ammortizzare l'ingaggio. Il Barça, scrive Sport, sarebbe stato già informato del forte inserimento della Juventus, ma continua a seguire Jorginho anche se il vero obiettivo degli azulgrana sarebbe Martin Zubimendi, 23enne centrocampista della Real Sociedad valutato 60 milioni di euro e fresco di rinnovo fino al 2027. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-22 09:25