Ginnastica: Corradini “Le medaglie mi sono costate tanto”

L'ex ginnasta ascolta dalla procura federale: "Ho fiducia nella giustizia sportiva" ROMA (ITALPRESS) – "Sono molto serena perché ho fiducia nella giustizia sportiva e spero che quello che è capitato a me e che ho dovuto subire io non capiti ad altre ragazze. Ho raccontato solo la mia esperienza, tutto quello che ho passato. Il maltrattamento che mi ha ferita di più? Tutto l'insieme mi ha fatto male". Ne ha parlato l'ex ginnasta Nina Corradini, una volta terminata l'audizione della procura federale dopo la sua denuncia sugli abusi e le violenze verbali subite in Nazionale. "Ad un certo punto la persona non riesce più a resistere e diventa tutto pesante – ha aggiunto Corradini – Le medaglie mi sono costate tanto. Finché la fatica di ferma all'allenamento e al sudore va bene, poi quando sfocia in altre cose non ne vale più la pena. Il presidente Tecchi ha parlato di denunce tardive? Probabilmente volevo parlare prima ma non ero in grado. Sono cresciuta in palestra, ho sempre vissuto in questo mondo e fino a un certo punto le cose mi sembravano normali e mi sono resa conto che invece mi stavano facendo solo del male. Ce ne è voluto di tempo per dirlo solo ai miei genitori, poi ai miei amici, figuriamoci al mondo intero. Alle altre ragazze vorrei dire che tutto quello che hanno subito loro non è giusto. È per questo che io e Anna Basta abbiamo denunciato". Dopo l'incontro con la procura della Federginnastica ha parlato ai giornalisti presenti anche l'avvocato di Corradini, Vipsania Andreicich: "Siamo in una fase di indagine. Ci aspettiamo che la procura faccia il suo lavoro e che verifichi quanto detto da Nina e che, se ci sono i presupposti, procedano nei confronti di coloro di chi si ritiene abbiano agito in modo non corretto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Nov-22 13:09