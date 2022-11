Mondiali2022: Corea del Sud. Son “Non mi perderò il sogno Mondiale”

Il giocatore del Tottenham aveva riportato la frattura orbitale all'occhio sinistro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Son Heung-Min ai Mondiali del Qatar ci sarà. L'attaccante del Tottenham ha rassicurato i tifosi sudcoreani in ansia da quando, lo scorso 1 novembre, riportò la frattura orbitale all'occhio sinistro durante il match di Champions contro il Marsiglia. Lo stesso Son ha utilizzato Instagram per ringraziare "tutti per i messaggi di supporto ricevuti nell'ultima settimana. In un momento difficile – ha scritto – mi avete dato tanta forza! Giocare per il proprio Paese ai Mondiali è il sogno di ogni bambino, è così anche per me e non me lo perderei per nulla al mondo. Non vedo l'ora di rappresentare il nostro bel Paese". La Corea del Sud è inserita nel girone H con Portogallo, Ghana e Uruguay e debutterà il 24 novembre contro la Celeste. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-22 16:19