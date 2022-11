Mondiali2022: Inghilterra. James ko “Non ci sarò, sono devastato”

Il difensore del Chelsea si è infortunato nel match di Champions contro il Milan LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Reece James alza bandiera bianca. Il difensore del Chelsea è costretto ad arrendersi e, alla vigilia delle convocazioni del ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, per i Mondiali del Qatar, ufficializza il suo forfait, secondo la stampa inglese dopo aver ricevuto una telefonata del commissario tecnico. Tutta colpa dell'infortunio rimediato lo scorso 11 ottobre nella sfida di Champions contro il Milan. "Devastato. Quando mi sono infortunato al ginocchio ho subito pensato che i tempi fossero stretti per il recupero, ma ho sempre creduto di potercela fare – le parole di James su Twitter -. Ho lavorato più duramente di quanto avrei mai pensato di poter chiedere a me stesso, volevo mettermi nelle condizioni migliori per farcela, credevo davvero di poter aiutare la squadra. Mi rendo conto che c'era da correre un rischio da entrambe le parti, ma io ero disposto a correrlo. In bocca al lupo ai ragazzi, state sicuri che io tornerò presto", dice James. L'Inghilterra è inserita nel girone B con Iran, Stati Uniti e Galles. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-22 15:59