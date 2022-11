Mondiali2022: Senegal. Infortunio perone Mane, esami nei prossimi giorni

Secondo L'Equipe l'attaccante non riuscirà a recuperare in tempo per la Coppa del Mondo MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Secondo il sito del quotidiano francese L'Equipe, Sadio Mane salterà i Mondiali del Qatar. L'attaccante senegalese del Bayern Monaco si è infortunato ieri durante la gara contro il Werder Brema nel turno infrasettimanale di Bundesliga (6-1 per la formazione di Nagelsmann). Ieri, dopo la partita, era filtrato un leggero ottimismo sulle possibilità di recupero dell'ex Liverpool, ma oggi il club bavarese non si sbilancia e, seppur senza smentire le indiscrezioni della stampa francese, si limita a far sapere che il giocatore "a causa di un infortunio alla testa del perone destro, salterà la partita di sabato contro lo Schalke", aggiungendo che "ulteriori esami verranno eseguiti nei prossimi giorni" e che il "Bayern è in contatto con lo staff medico della Federcalcio senegalese". – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-22 15:31