Palladino “Entusiasmo Monza contro la Lazio, stimo Sarri da sempre”

"Dispiace per Sensi, è un artista con tante qualità, ci mancherà tanto", dice il tecnico dei brianzoli MONZA (ITALPRESS) – "L'entusiasmo deve essere la nostra prerogativa sino alla fine dell'anno. Contro la Lazio non sarà una partita facile, hanno tanti elementi validi e sono reduci dalla vittoria nel derby". Con queste parole il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, presenta il match di domani sera all'Olimpico contro i biancolecesti di mister Sarri. "Sono un suo grande estimatore, sin da quando era nelle categorie inferiori, le sue squadre si identificano da subito, ha una grande esperienza, noi giovani allenatori abbiamo da imparare da tutti", dice l'allenatore dei brianzoli che domani e per i prossimi mesi dovrà rinunciare a Stefano Sensi dopo il grave infortunio rimediato contro il Verona. "Lui è un artista con tante qualità, ci mancherà tanto, ci stava sorprendendo, ma abbiamo tanti calciatori che potranno sopperire a questa assenza", dice Palladino che, a proposito dei centrocampisti, rivolge un pensiero a Machin "che non è mai stato utilizzato e ovviamente ha sofferto. Gli ho detto di aver fiducia, di stare pronto, domani o domenica potrebbe essere la sua occasione", dice il tecnico che non vuol sentir parlare di turnover. "No perché non mi piace, ho dei ragazzi preparati, tutti mettono grande disponibilità e vorrebbero giocare, ma io devo stare attento anche ai dettagli anche se so che posso trovare tutti pronti a scendere in campo", spiega il successore di Stroppa che parla anche di alcune individualità, a cominciare da Izzo. "E' un grande calciatore, che avrebbe potuto giocare in una big – dice -. Quando non è in campo ci manca, con lui la squadra ha una solidarietà difensiva, ma tutta la difesa ha giocatori preparati come Antov o Carboni. C'è Carlos Augusto che è un grande giocatore, potrebbe giocare nella Seleçao del Brasile, mi auguro che possa vestire i colori della nazionale italiana, sono convinto che saprà arrivarci". Tornando all'avversaria di domani, Palladino dice: "La Lazio ha una grande difesa, non sarà facile da scardinare, dobbiamo difenderci bene e dovremo essere bravi nelle ripartenze. Avranno delle assenze, ma parliamo di una rosa molto importante che saprà metterci in difficoltà. Noi dovremo far bene la fase offensiva. Al riguardo ho tante punte a disposizione, tutte da poter sfruttare. Ho tanti dubbi e questo è segno che tutti sono super allenati". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/red 09-Nov-22 14:47