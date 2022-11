Calcio: Arbitri anticipi Serie a, Napoli-Udinese ad Ayroldi

Doveri per Samp-Lecce, il derby emiliano Bologna-Sassuolo a Pezzuto ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri degli anticipi della 15esima giornata di A, l'ultima prima della sosta per i Mondiali. Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta è stato designato per la sfida di sabato alle 15 al Maradona fra Napoli e Udinese. Con lui i guardalinee Ranghetti e Del Giovane, il quarto uomo Baroni e al Var Abisso e Nasca. A inaugurare il nuovo turno di campionato saranno però domani Empoli e Cremonese al Castellani: fischia Federico Dionisi di L'Aquila. Per Sampdoria-Lecce, sabato alle 18, designato Daniele Doveri di Roma mentre Bologna-Sassuolo, in programma sabato alle 20.45 al Dall'Ara, sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Nov-22 13:32