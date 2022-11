Calcio:Alvini “Cremonese sta crescendo, ce la giocheremo fino alla fine”

"A Empoli posta in palio alta, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo" CREMONA (ITALPRESS) – Dopo aver fermato i campioni d'Italia, la Cremonese cerca la prima vittoria. I grigiorossi tornano in campo domani sera al Castellani, per l'anticipo della 15esima giornata di A, ultima gara prima della sosta per i Mondiali. "È una partita importante, fondamentale – avverte il tecnico Massimiliano Alvini – Domani sera la posta in palio è alta, perchè abbiamo la possibilità di dare continuità a quanto fatto nell'ultimo periodo, ne siamo consapevoli. Per la trasferta partiamo tutti, poi domani mattina in base a quello che mi dice lo staff medico decideremo chi mettere in campo e chi giocherà. È logico che con tre partite in sei giorni ci sono delle situazioni da valutare, ma il nostro staff medico e di preparatori è straordinario, mi fido di loro e domani mattina verificheremo. Mancheranno Radu e Chiriches, che sicuramente non saranno a disposizione. Dessers? Si è allenato, domani mattina valuteremo, dovrebbe essere pronto per giocare. Poi dipenderà da quello che voglio fare, ma non ho problemi, sono certo che chi scenderà in campo risponderà presente". Quello contro l'Empoli è anche uno scontro diretto in chiave salvezza, con le due squadre attualmente separate da 7 punti. "La Cremonese è attaccata alle dirette concorrenti, chi dice il contrario non conosce la forza che c'è dentro al gruppo di lavoro e dentro di noi. Siamo uniti, un'entità unica – sottolinea Alvini – C'è un dato di fatto: noi non abbiamo vinto. Ma c'è un altro dato di fatto: la Cremonese se la gioca, è viva, ed è merito dei calciatori. Poi il campionato si ferma ma alla ripresa ci saranno 24 partite a disposizione, tantissimi punti, ce la giocheremo. Di certo non finisce qui, siamo ancora attaccati. La Cremonese è tanta roba, ha una sua identità, poter giocare qui è straordinario. In questo momento tutti i ragazzi stanno iniziando a capire cosa vuol dire questo. È significativo per noi, il merito va ai ragazzi che stanno facendo questo percorso". Tornando all'Empoli, "è un esempio di grande intelligenza calcistica, di formazione, quindi sappiamo che è una squadra forte, che ha un'esperienza superiore alla nostra in questa categoria. Ma la Cremonese può essere un modello in futuro come l'Empoli. Grande rispetto per loro, ce la giocheremo con i nostri punti di forza". Per Alvini in realtà l'Empoli non è una diretta concorrente, "secondo me ha qualcosa in più, come la Salernitana o altre squadre. Ha esperienza, qualità, conoscenze. Il punto con il Milan? È cancellato, ormai tolto dalla mente. Quello che conta è domani. Il gruppo sta crescendo, stiamo diventando una squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Nov-22 14:18