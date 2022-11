Malagò “Federginnastica impegnata per fare emergere la verità”

Il presidente del Coni è stato insignito della laurea honoris causa all'Università di Catanzaro. CATANZARO (ITALPRESS) – "La Federginnastica ha messo in moto tutto il necessario per far venire alla luce la verità. Si definiranno le responsabilità, ove ci fossero". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di una cerimonia all'Università di Catanzaro dove è stato insignito della laurea honoris causa in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie. Parlando dello scandalo che sta investendo le ginnaste della nazionale di ritmica, ha detto: "Quando hai 14 milioni di tesserati è sempre difficile, se non sbagliato, dare una risposta assolutista. Però io credo che lo sport italiano sia ben tutelato. Ci possono sicuramente essere dei casi che non corrispondono ai criteri di trasparenza di gestione di un atleta e magari donna e minorenne. Però non credo che nessuno debba ergersi a giudice oggi, anche se è chiaro che i fatti devono essere presi con la massima attenzione. Su altre situazioni di sport, non posso essere io a rispondere, ma tutto ciò che riguarda il nutrizionismo e la dietologia investe quasi il 50% delle discipline". Il presidente del Coni ha parlato anche del Pnrr e delle opportunità di investimenti sulle strutture sportive al Sud: "Il 50% dei finanziamenti destinati allo scopo, sono indirizzati a strutture del Meridione, però adesso è importante realizzare i progetti, perché questa terra ha bisogno di realizzare strutture sportive per contrastare l'emigrazione di tale settore". – foto Italpress – (ITALPRESS). xd2/gm/red 10-Nov-22 13:46