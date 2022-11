Mondiali2022: Amrabat, Sabiri e Cheddira fra i 26 convocati Marocco

I nordafricani sono nel girone con Croazia, Belgio e Canada RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il viola Amrabat, il blucerchiato Sabiri e il barese Cheddira fanno parte dei 26 convocati del ct del Marocco, Walid Regragui, in vista dei Mondiali in Qatar. Prima chiamata per Abderrazak Hamdallah, attaccante che si è messo in luce con l'Al Ittihad, e per il 18enne gioiello del Genk, Bilal El Khannouss. Il Marocco è inserito nel girone F con Croazia, Belgio e Canada. Ecco la lista completa: portieri: Yassine Bounou (Siviglia), Munir Mohand (Al-Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad); difensori: Achraf Hakimi (Psg), Noussair Mazraoui (Bayern Monaco), Nayef Aguerd (West Ham), Romain Saiss (Besiktas), Achraf Dari (Brest), Jawad El Yamiq (Valladolid), Yahya Attiat-Alla (Wydad), Badr Benoun (Qatar SC); centrocampisti: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liegi), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad); attaccanti: Hakim Ziyech (Chelsea), Sofiane Boufal (Angers), Amine Harit (Marsiglia), Ez Abdè (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Tolosa), Ilias Chair (Qpr), Youssef En-Nesyri (Siviglia), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (Al Ittihad). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Nov-22 13:26