Mondiali2022: Francia. Deschamps “Fiducia in Giroud, in campo e fuori”

Il ct dei transalpini: "E' davvero triste che non ci sia l'Italia" ROMA (ITALPRESS) – "Giroud? Sa ciò che voglio da lui. La sua situazione è cambiata rispetto all'Europeo, ma ho fiducia in lui per ciò che fa in campo e fuori. I gol non sono determinanti, la decisione era presa da un po'. Considero che sia meglio per la Francia che sia con noi". Così il ct della Francia, Didier Deschamps, in merito alla convocazione per il Mondiale dell'attaccante del Milan. Fuori l'infortunato Maignan: "Purtroppo non poteva essere operativo in tempo, senza bruciare le tappe – spiega l'ex centrocampista della Juve a 'La Gazzetta dello Sport' – A volte la maglia può pesare, ma ha avuto sfortuna con l'infortunio delicato al polpaccio. Da lunedì ho bisogno di giocatori pronti a focalizzarsi sul Mondiale". Senza Pogba e Kanté tocca allo juventino Rabiot: "Con noi si è già affermato da tempo ai massimi livelli. Adrien è un grande giocatore d'esperienza, di equilibrio, come ama considerarsi. Conto molto su di lui". Tra i rossoneri c'è anche Hernandez. "A Theo chiedo di fare quel che fa molto bene al Milan: ha ottime doti di cross e tiro, propende per l'attacco, va equilibrato con piccoli aggiustamenti, come fa con Pioli". In Qatar non ci sarà l'Italia: "Non si spiega, ma non per questo non avete meritato l'Europeo. Non mi metto nei panni di Mancini, ho già abbastanza problemi – termina Deschamps – ma è davvero triste che non ci sia l'Italia". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 10-Nov-22 09:50