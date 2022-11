Mondiali2022: Gotze fra i 26 convocati Germania, fuori Gosens

Esclusi anche gli infortunati Reus, Hummels e Werner BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nessun "italiano" fra i 26 di Hansi Flick. Il ct tedesco ha diramato la lista dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar: resta fuori l'interista Gosens così come gli infortunati Reus, Hummels e Werner. La grande novità è Mario Gotze, l'uomo che ha deciso la finale iridata del 2014: fuori dal giro dal 2017, si è rilanciato con Psv prima ed Eintracht poi, guadagnandosi una chiamata. Spicca anche la presenza di tre giovanissimi, Musiala (19 anni), Moukoko (17) e Adeyemi (20). Questa la lista completa: portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte); difensori: David Raum (RB Lipsia), Thilo Kehrer (West Ham), Armel Bella Kotchap (Southampton), Antonio Rudiger (Real Madrid), Lukas Klostermann (RB Lipsia), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Sule (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Friburgo), Christian Gunter (Friburgo), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach); centrocampisti: Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Ilkay Gundogan (Manchester City), Thomas Muller (Bayern Monaco), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leroy Sané (Bayern Monaco); attaccanti: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Fullkrug (Werder Brema), Mario Gotze (Eintracht Francoforte), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Nov-22 13:15