Mondiali2022: Polonia. 11 ‘italiani’ nei 26 convocati dal ct Michniewicz

Tra questi tutti e tre i portieri, Zielinski, Milik, Piatek e Zalewski ROMA (ITALPRESS) – Il ct della Polonia, Czeslaw Michniewicz, ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti Mondiali in Qatar. La star è ovviamente il 34enne attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, piuttosto nutrita la 'pattuglia' degli italiani, che annovera tutti e tre i portieri, Wojciech Szczesny (Juventus), Bartlomiej Dragowski (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna), i difensori Jakub Kiwior (Spezia), Kamil Glik (Benevento), Bartosz Bereszynski (Sampdoria) e Nicola Zalewski (Roma), i centrocampisti Piotr Zielinski (Napoli) e Szymon Zurkowski (Fiorentina) e gli attaccanti Arkadiusz Milik (Juventus) e Krzysztof Piatek (Salernitana). Questa la lista completa. Portieri: Wojciech Szczesny (Juventus), Bartlomiej Dragowski (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna). Difensori: Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Kamil Glik (Benevento), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Robert Gumny (Augsbourg), Matthew Cash (Aston Villa), Mateusz Wieteska (Clermont) e Nicola Zalewski (Roma). Centrocampisti: Krystian Bielik (Birmingham), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Damian Szymanski (AEK Atene), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina). Attaccanti: Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC). La Polonia è inserita nel Gruppo C di Qatar2022 con Argentina, Messico e Arabia Saudita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Nov-22 16:36