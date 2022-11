Mondiali2022: Stati Uniti. Dest e McKennie tra i 22 del ct Berhalter

Il difensore del Milan e il centrocampista della Juve convocati per il Qatar NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ct della nazionale statunitense, Gregg Berhalter, ha ufficializzato la lista dei 22 giocatori per i Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre). Due gli 'italiani' convocati: il difensore del Milan Sergino Dest ed il centrocampista della Juventus Weston McKennie. Questa la lista completa. Portieri: Ethan Horvath (Luton Town/Eng), Sean Johnson (New York City FC/Usa), Matt Turner (Arsenal/Eng). Difensori: Cameron Carter-Vickers (Celtic/Sco), Sergino Dest (Milan/Ita), Aaron Long (New York Red Bulls/Usa), Shaq Moore (Nashville SC/Usa), Tim Ream (Fulham/Eng), Antonee Robinson (Fulham/Eng), Joe Scally (Borussia Monchengladbach/Ger), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF/Usa), Walker Zimmerman (Nashville SC/Usa). Centrocampisti: Brenden Aaronson (Leeds United/Eng), Kellyn Acosta (LAFC/Usa), Tyler Adams (Leeds United/Usa), Luca de la Torre (Celta Vigo/Esp), Weston McKennie (Juventus Turin/Ita), Yunus Musah (Valencia/Esp), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC/Usa). Attaccanti: Jesus Ferreira (FC Dallas/Usa), Jordan Morris (Seattle Sounders/Usa), Christian Pulisic (Chelsea/Eng), Gio Reyna (Borussia Dortmund/Ger), Josh Sargent (Norwich City/Eng), Tim Weah (Lille/Fra), Haji Wright (Antalyaspor/Tur). Gli Usa sono inseriti nel Gruppo B di Qatar2022 con Inghilterra, Iran e Galles. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Nov-22 10:35