Rally: Mondiale. Ogier primo leader in Giappone

L'otto volte iridato ha ottenuto il primo successo con il co-pilota Landais ROMA (ITALPRESS) – Il rally del Giappone, ultimo appuntamento della stagione WRC, è cominciato ieri sera a Toyota, alla periferia di Nagoya, con una breve superspeciale, disputata in notturna, di 2,75 km. Già vincitore in Spagna, Sebastien Ogier si è imposto in 2'07"0 con la sua Yaris Rally1, firmando un debutto di successo con il suo nuovo co-pilota Vincent Landais. Il francese otto volte iridato ha preceduto Craig Breen (M-Sport Ford) di 0"1 e Ott Tanak, all'ultima gara con Hyundai, di 0"2. Le nove vetture di testa iscritte hanno finito raggruppate in 3"1. Il campione mondo Kalle Rovanpera ha conquistato il quinto posto, a sei decimi dal leader. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Nov-22 11:45