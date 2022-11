Tennis: United Cup. Italia nel Gruppo E con Brasile e Norvegia

Berrettini, Musetti e Trevisan all'evento a squadre miste in Australia ROMA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Martina Trevisan guideranno l'Italia alla United Cup, l'evento a squadre miste ATP-WTA organizzato in partnership con Tennis Australia. Il nuovo evento, che prende il posto in calendario della ATP Cup, offre un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari e mette in palio fino a 500 punti validi per i ranking ATP e WTA. L'Italia è stata inserita nel Gruppo E, di scena a Brisbane, insieme al Brasile e alla Norvegia. Oltre a Berrettini, Musetti e Trevisan, ci saranno anche Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Camila Rosatello e Nuria Brancaccio. Il formato della manifestazione prevede per ogni incontro tra nazioni un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto. Diciotto le nazioni presenti, divise in sei gruppi da tre distribuiti a loro volta in tre città: Brisbane, Perth e Sydney. Al termine degli incontri della fase a gironi, in programma dal 29 dicembre al 4 gennaio, le vincenti dei gruppi della stessa città si sfideranno nello spareggio per andare in semifinale. Le vincitrici dei tre playoff e la migliore seconda dei gironi si sfideranno poi a Sydney per le semifinali e la finale dal 6 all'8 gennaio. Se l'Italia dovesse arrivare prima nel Gruppo E, affronterebbe la vincente del Gruppo B che al momento vede soltanto Polonia e Svizzera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 10-Nov-22 10:22