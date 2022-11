Calcio: Baroni “Non penso a una Samp disperata, Lecce carico di energie”

"Padroni del nostro destino, a Genova per fare una grande partita", dice il tecnico dei salentini LECCE (ITALPRESS) – Dopo aver superato l'Atalanta, il Lecce è chiamato a chiudere nel migliore dei modi l'anno solare. I giallorossi sognano di fare un regalo di Natale anticipato ai propri tifosi, il massimo sarebbe aggiudicarsi uno scontro diretto pesantissimo. I salentini sfideranno domani pomeriggio (ore 18) una Sampdoria in evidente difficoltà, ma di cui mister Marco Baroni non si fida: "Non posso pensare ad una squadra disperata se si parla della Samp. In generale non amo parlare degli avversari, preferisco soffermarmi sul nostro percorso. Siamo padroni del nostro destino e tanto, se non tutto, passerà dalla nostra prestazione. Quando arriva una vittoria così rischi di rilassarti, ma io ho fiducia nel mio gruppo e so che terremo alta la concentrazione. Mi preoccupa solo il recupero fisico, di certo non i cali di tensione. Sono fiducioso, i ragazzi sono stanchi ma troveranno le energie per fare la partita". Il tecnico toscano, prima di tornare a parlare della sfida ai blucerchiati, ha effettuato un piccolo passaggio sulla vittoria raccolta contro l'Atalanta: "Abbiamo ritrovato l'atteggiamento e tolto loro iniziativa. È stata un'interpretazione giusta contro una squadra forte e difficile per chiunque da affrontare". Tanti i dubbi di formazione, al netto dei tre incontri ravvicinati: "Siamo nel mini ciclo di tre partite, due delle quali già disputate. Al di là dei risultati ci sono state prestazioni importanti e di questo sono felice. La sfida di domani nasconde più difficoltà sotto svariati aspetti. Siamo chiamati a scendere in campo con compattezza e determinazione. Abbiamo voglia di fare una bellissima partita in uno stadio splendido come Marassi. I miei ragazzi sono pieni di energie, questo posso garantirlo". A causa di una gastroenterite non è stato convocato Pezzella, fino a ieri candidato ad una maglia da titolare. Resta a casa anche Dermaku, ancora alle prese con la fisioterapia. Tanti, dunque, i dubbi di formazione, come confermato dallo stesso Baroni: "Ho tanti dubbi, devo valutare più fattori. La leggera rifinitura di oggi mi ha dato qualche indicazione. Gendrey ad esempio ha avuto un piccolo problema ed ha recuperato solo parzialmente. Domani, dopo il risveglio muscolare, farò le mie scelte". Non poteva infine mancare una considerazione su Di Francesco, sbloccatosi proprio contro la Dea e autore del gol del raddoppio. "Io lo considero un titolare, parlerò con lui prima di decidere se schierarlo anche domani. Ora è finalmente in condizioni ottimali, è questo il Federico che vogliamo e che ci serve". L'esterno ex Bologna, Pescara e Spal potrebbe aver meritato una conferma nel terzetto offensivo e potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Banda. Nel caso in cui Gendrey non dovesse farcela, Baschirotto tornerebbe sulla fascia destra, lasciando in mezzo sia Pongracic che Umtiti. Nessuno stravolgimento in vista per il centrocampo, mentre potrebbe tornare in campo dal primo minuto Ceesay. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/ari/red 11-Nov-22 16:33