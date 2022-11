Calcio: Dionisi “Rispetto il Bologna, abbiamo le qualità per vincere”

Il tecnico del Sassuolo: "Berardi titolare? E' presto per dirlo, vediamo". SASSUOLO (ITALPRESS) – "Il Bologna è una squadra al nostro livello, con interpreti bravi e in salute. Domani gioca in casa, davanti al suo pubblico, che si farà sentire. E' un match sentito. Dobbiamo rispettare gli avversari ma al tempo stesso essere convinti delle nostre potenzialità". Così, in conferenza stampa, alla vigilia del derby contro il Bologna, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi. "E' chiaro che qualche cambiamento domani ci potrebbe essere. Le partite sono tutte ravvicinate e c'è un grande consumo di energie fisiche e mentali. Berardi titolare? E' presto per dirlo, vediamo. Abbiamo ancora un allenamento e mezzo. Sicuramente nelle gambe ha più minuti di quelli che ha giocato prima della partita precedente. Laurientè, Berardi, Pinamonti e Traorè insieme? Spero di poter fare questa scelta presto ma non è ancora il momento. Berardi e Laurientè non hanno mai potuto giocare insieme fino a oggi", ha aggiunto Dionisi. "Tra gli interpreti bravi del Bologna c'è di certo Arnautovic, un giocatore forte, di livello credo superiore rispetto al campionato che noi e il Bologna stiamo facendo. Rispetto il Bologna e Arnautovic ma noi abbiamo le qualità per vendicare la partita giocata in casa prima della sosta, l'anno scorso, che finì male per noi", ha concluso il tecnico del Sassuolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Nov-22 13:26