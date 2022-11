Calcio: Guardiola “Trattativa rinnovo col City? Tutto sotto controllo”

Il tecnico spagnolo è in scadenza a fine stagione MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Aggiornamenti sul contratto? Non ne parlo. Posso solo dire che è tutto sotto controllo con la società e che conta solo la gara di domani". Pep Guardiola dribbla così le domande sul suo futuro: il tecnico spagnolo è in scadenza col Manchester City a fine stagione e la sosta per i Mondiali potrebbe dare un'accelerata sul fronte rinnovo. Ma i pensieri di Guardiola sono rivolti solo alla gara col Brentford dove però potrebbe mancare ancora Haaland: l'attaccante norvegese è fuori dallo scorso 25 ottobre, quando è stato sostituito all'intervallo della gara col Borussia Dortmund in Champions: "Vedremo dopo l'allenamento di oggi pomeriggio. Sta un pochino meglio". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 15:12