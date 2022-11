Calcio: Roma. Dybala torna in gruppo, punta il Torino e il Mondiale

L'argentino lavora con i compagni ad un mese dalla lesione al retto femorale rimediata contro il Lecce ROMA (ITALPRESS) – Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria con la sua Roma. L'attaccante argentino, ad un mese dalla lesione al retto femorale sinistro rimediata contro il Lecce, ha preso parte ad un lavoro parziale e si avvicina alla convocazione per il match contro il Torino. Contro i granata all'Olimpico Dybala non partirà dal 1' ma potrebbe disputare uno spezzone di gara. Un segnale ulteriore al Ct dell'Argentina Scaloni in vista delle convocazioni per il Mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 11-Nov-22 15:18