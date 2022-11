Calcio: Tottenham, Conte “Rinnovo? Devo anche meritarmelo”

"Parlerò con la società e troveremo la soluzione migliore" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sapete tutti che il mio contratto scade a giugno e da qui ad allora la società dovrà fare le sue valutazioni. Penso che tutto vada meritato e sarà importante vedere come andrà il resto della stagione e se saremo contenti dei progressi. Per quanto mi riguarda, è importante sentire che mi merito di firmare un nuovo contratto con questo club. Affronteremo la cosa con la società e troveremo la soluzione migliore". Antonio Conte non si sbilancia oltre sulla possibilità di discutere col Tottenham del suo rinnovo durante la sosta per i Mondiali. "Quando inizi un percorso con un club il sogno è restare per tanti anni e provare a costruire qualcosa di importante. Penso che sia fondamentale il rapporto che instauri con i calciatori, con la società, con l'ambiente. E non bisogna dimenticare l'ambizione. Se sei abituato a vincere, è importante che siano presenti tutti questi fattori. Con Paratici e Levy parliamo sempre, l'obiettivo è solo uno, migliorare, dentro e fuori dal campo, e quindi trovare la soluzione migliore in ogni momento. Finora abbiamo lavorato con questo obiettivo di migliorare e trovare il modo giusto per andare avanti". Il tecnico non nasconde poi di aspettarsi qualcosa dal mercato di gennaio. "Finora non ne abbiamo parlato ma di sicuro, dopo la prima parte di stagione, è giusto confrontarsi col club per discutere delle cose positive e di quelle negative e di come migliorare, poi vedremo quello che possiamo fare – insiste Conte – Dipende sempre dalle possibilità, dall'ambizione, di sicuro parleremo. E' importante fare una corretta valutazione della prima parte di stagione, ho visto tante cose buone ma anche infortuni e giocando ogni tre giorni facciamo fatica. In futuro dobbiamo provare a migliorare per affrontare questo tipo di situazione, parlerò con la società e prenderemo la decisione migliore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 16:36