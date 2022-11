F1: Vettel “Tornare un giorno in pista? Non escludo nulla”

"Oggi direi di no ma fra uno o due anni potrei pensarla diversamente" SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Mai dire mai. Sebastian Vettel si appresta a correre le ultime due gare della carriera in Brasile e Abu Dhabi, ma saranno davvero le ultime? Il 35enne pilota tedesco, quattro volte campione del mondo, non se la sente di affermare che il suo ritiro sia definitivo. "Penso che nel momento in cui dici basta, è basta – spiega ai microfoni dell'emittente tedesca Rtl – Ma non può escludere nulla. Oggi posso rispondere che non tornerò ma magari il prossimo anno o fra due anni la penserò in modo completamente diverso". Vincitore di 53 Gp in carriera, Vettel non si fa troppe illusioni sul finale di stagione con la Aston Martin: "Ovviamente sarebbe bello vincere la mia ultima gara, ma a voler essere realistici sarà molto difficile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 12:27