Mondiali2022: Ecco i 26 convocati dell’Argentina, c’è anche Dybala

Nell'elenco anche Paredes, Lautaro, Gonzalez, Di Maria e Correa BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Paulo Dybala andrà in Qatar e con lui anche gli altri "italiani" Paredes, Lautaro, Di Maria, Nico Gonzalez e Correa. Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha diramato la lista dei 26 che andranno ai Mondiali, confermando in larga parte il gruppo che nell'estate 2021 ha vinto la Coppa America. Secondo la stampa argentina, le rassicurazioni fornite da Dybala sul suo recupero dall'infortunio – oggi l'attaccante della Roma si è allenato in gruppo e potrebbe essere convocato per la gara di domenica col Torino – avrebbero convinto Scaloni a sciogliere le riserve e includerlo fra i 26. Questa la lista completa della Seleccion, nel girone C con Arabia Saudita, Messico e Polonia: portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal); difensori: Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Betis Siviglia), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Juan Foyth (Villarreal).L Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Juan Foyth (Villarreal); centrocampisti: Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Alejandro Gomez (Siviglia), Guido Rodriguez (Betis Siviglia), Enzo Fernandez (Benfica), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen); attaccanti: Lionel Messi (Psg), Lautaro Martinez (Inter), Angel Di Maria (Juventus), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter), Paulo Dybala (Roma). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 16:22