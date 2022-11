Mondiali2022: Ecco i convocati Spagna, sorprese Ansu Fati e Guillamon

Luis Enrique conferma per il resto il blocco impiegato nelle qualificazioni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luis Enrique ha sciolto gli ultimi dubbi annunciando i 26 giocatori che rappresenteranno la Spagna ai prossimi Mondiali in Qatar. Non mancano le sorprese: in elenco Ansu Fati, nonostante fosse stato escluso dalle gare di settembre con Svizzera e Portogallo, e Hugo Guillamon, difensore del Valencia che Gattuso sta però utilizzando a centrocampo. Per il resto il ct delle Furie Rosse ha deciso di affidarsi al blocco che ha preso parte alle qualificazioni: niente ritorno, dunque, per Sergio Ramos. Inserita nel girone E, la Spagna se la vedrà con Costa Rica, Germania e Giappone. Questa la lista completa: portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford); difensori: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcellona), Hugo Guillamon (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcellona), Josè Gayà (Valencia); centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodrigo (Manchester City), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Carlos Soler (Psg); attaccanti: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Ferran Torres (Barcellona), Dani Olmo (RB Lipsia), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pablo Sarabia (Psg), Marco Asensio (Real Madrid), Yeremy Pino (Villarreal), Ansu Fati (Barcellona). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 13:10