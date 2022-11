Mondiali2022: Senegal, Manè fra i 26 convocati ma resta in dubbio

Nell'elenco anche gli "italiani" Ballo-Tourè e Dia DAKAR (SENEGAL) (ITALPRESS) – Il Senegal non intende rinunciare alla sua stella. L'infortunio al perone subito martedì nella gara col Werder Brema sembrava dovesse costare a Sadio Manè il Mondiale col Senegal ma il nome dell'attaccante del Bayern, decisivo per la conquista dell'ultima Coppa d'Africa, figura comunque nei 26 convocati del ct Aliou Cissé. Nell'elenco dei Leoni di Teranga – nel girone A con Qatar, Ecuador e Olanda – anche due "italiani", il milanista Ballo-Tourè e l'attaccante della Salernitana Dia. Questa la lista completa: portieri: Seny Dieng (Queens Park Rangers), Alfred Gomis (Rennes), Edouard Mendy (Chelsea); difensori: Pape Abou Cissé (Olympiakos), Abdou Diallo (Lipsia), Ismail Jakobs (Monaco), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Formose Mendy (Amiens), Youssouf Sabaly (Betis Siviglia), Fodé Ballo Touré (Milan); centrocampisti: Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Krepin Diatta (Monaco), Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Marsiglia), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Mamadou Loum (Reading), Nampalys Mendy (Leicester), Moustapha Name (Paphos FC), Pape Matar Sarr (Tottenham); attaccanti: Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Marsiglia), Nicolas Jackson (Villarreal), Sadio Mané (Bayern Monaco), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Ismaila Sarr (Watford), Famara Diedhiou (Alanyaspor). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 12:00