Mondiali2022: Vina, Olivera e Vecino fra i 26 convocati Uruguay

In elenco anche Cavani, Suarez, Godin, Caceres e Muslera MONTEVIDEO (URUGUAY) (ITALPRESS) – Il napoletano Olivera, il giallorosso Vina e il laziale Vecino rappresenteranno il calcio italiano in Qatar con la maglia dell'Uruguay. Il ct della Celeste, Diego Alonso, ha diramato la lista dei 26 convocati per il Mondiale. Ci saranno i 'senatori' Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin, Martin Caceres e Fernando Muslera – per tutti sarà la quarta volta alla fase finale della Coppa del Mondo – a cui si aggiungono le stelle del nuovo corso come Darwin Nuñez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur e Facundo Pellistri. In elenco anche Ronald Araujo: il difensore del Barcellona è stato operato a fine settembre per la rottura del tendine del lungo adduttore della gamba destra ma andrà comunque in ritiro con la nazionale, supervisionato però da un membro dello staff medico blaugrana. L'Uruguay è nel girone H con Portogallo, Ghana e Corea del Sud. Questi i convocati: portieri: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastian Sosa (Independiente); difensori: José Luis Rodriguez (Nacional), Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcellona), José Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lisbona), Diego Godin (Velez Sarsfield), Martin Caceres (Los Angeles Galaxy), Matias Viña (Roma), Mathias Olivera (Napoli); centrocampisti: Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting Lisbona), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolas De la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando City); attaccanti: Darwin Nunez (Liverpool), Luis Suarez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Maximiliano Gomez (Trabzonspor). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 10:04