Nba: Portland vince ancora, sconfitte per Dallas e Philadelphia

Kuzma trascina Washington contro i Maves, successo all'overtime per Miami NEW ORLEANS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Portland ci sta prendendo gusto. Sull'asse Jerami Grant-Anfernee Simmons (27+23 punti), i Blazers sbancano lo Smoothie King Center di New Orleans, superando 106-95 i Pelicans (29 punti per Zion Williamson) nonostante l'assenza di Damian Lillard. Sesto successo su sette in trasferta (9-3 il record complessivo) per Portland, al secondo posto nella Western Conference. Più forte delle assenze anche Washington, che pur priva di Beal e Porzingis riesce a piegare Dallas 113-105 con 36 punti di Kuzma e 23 di Hachimura. I Wizards partono male (22-8 di parziale) ma risalgono e poi allungano con tre triple di fila di Kuzma a inizio quarto quarto. Nei Mavericks – al secondo ko consecutivo – il migliore è l'ex Dinwiddie con 33 punti, 22 per Doncic. Sotto di 20, Philadelphia risale fino a -7 ma alla fine si arrende per 104-95 contro Atlanta, trascinata da Young (26 punti) e Capela (18 punti e 20 rimbalzi). Nonostante un Embiid da 26 punti e 13 rimbalzi, i Sixers pagano a caro prezzo le 17 palle perse. Serve infine un supplementare a Miami per imporsi 117-112 su Charlotte, che quasi sfiora l'impresa dopo essere stata sotto di 12 nell'ultimo quarto prima che salisse in cattedra Jimmy Butler: 8 punti di fila per portare la gara all'overtime, 35 punti il suo score finale corredato da 10 rimbalzi e 8 assist. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 08:46