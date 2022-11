Serie A: Chiffi arbitra Atalanta-Inter, Massa per Juve-Lazio

Per Milan-Fiorentina designato Sozza ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le gare di domenica, valide per la 15esima giornata di Serie A. Tra i big match l'anticipo delle 12.30, il derby lombardo Atalanta-Inter che sarà diretto da Daniele Chiffi. Con l'arbitro della sezione di Padova, gli assistenti Baccini e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Manganiello e gli addetti alla Var Di Paolo e Muto. Alle 15 tre gare: Verona-Spezia, Monza-Salernitana e Roma-Torino che varranno dirette rispettivamente da Fabio Maresca di Napoli, Antonio Giua di Olbia e Antonio Rapuano di Rimini. Alle 18 Milan-Fiorentina, match affidato a Simone Sozza di Seregno. A chiudere l'ultima giornata di campionato prima della sosta per i Mondiali del Qatar, il posticipo Juventus-Lazio (ore 20.45) che verrà arbitrato da Davide Massa di Imperia, con Bindoni e Tegoni assistenti, Cosso quarto ufficiale di gara, quindi Mazzoleni e Paganessi alla Var. SERIE A – 15^ GIORNATA – 13/11 Empoli – Cremonese (11/11, ore 20.45) arbitro: Dionisi di L'Aquila Napoli – Udinese (12/11, ore 15) arbitro: Ayroldi di Molfetta Sampdoria – Lecce (12/11, ore 18) arbitro: Doveri di Roma Bologna – Sassuolo (12/11, ore 20.45) arbitro: Pezzuto di Lecce Atalanta – Inter (ore 12.30) arbitro: Chiffi di Padova Verona – Spezia (ore 15) arbitro: Maresca di Napoli Monza – Salernitana (ore 15) arbitro: Giua di Olbia Roma – Torino (ore 15) arbitro: Rapuano di Rimini Milan – Fiorentina (ore 18) arbitro: Sozza di Seregno Juventus – Lazio (ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/glb/red 11-Nov-22 12:07