Superbike: Bautista guida libere Indonesia, in gara 1 primo match-point

Lo spagnolo è l'unico a scendere sotto l'1'34" MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Alvaro Bautista vuole chiudere i conti al più presto e si vede. La prima giornata del Round di Indonesia, al Pertamina Mandalika International Street Circuit, vede lo spagnolo della Ducati guidare la classifica combinata delle libere: nella seconda sessione il leader del Mondiale Superbike ferma il cronometro a 1'33"626 (l'unico a scendere sotto l'1'34"), rifilando quasi mezzo secondo a Toprak Razgatlioglu (Yamaha) che al pomeriggio era comunque riuscito a togliere circa tre secondi al tempo della mattinata, dove era stato il più veloce davanti a Iker Lecuona su Honda e allo stesso Bautista. Il circuito indonesiano esalta però la casa di Borgo Panigale visto che al terzo posto c'è con l'altra Ducati Michael Ruben Rinaldi: una bella iniezione di fiducia in vista di un weekend dove può arrivare anche il titolo Costruttori. Quarta piazza per Jonathan Rea (Kawasaki) che nel 2021 a Mandalika ha fatto doppietta. Il nordirlandese non vince dall'Estoril e ha rischiato in curva 3. Kawasaki, come già accaduto diverse volte nel corso del 2022, fa fatica con le alte temperature (11esimo Lowes). Fra gli italiani, detto di Rinaldi, settimo crono per Andrea Locatelli, nono per Axel Bassani (Motocorsa Racing) che in Gara 1 può portare a casa il titolo di miglior pilota Indipendente. Highside per Lecuona che ha perso il posteriore nel cambio di direzione in curva 3: brutto colpo per lui alla gamba destra. Dopo alcuni istanti in cui è rimasto a terra, il valenciano – all'esordio a Mandalika – si è rialzato, aiutato anche dai commissari; è stato portato al centro medico e la sua giornata si conclude con un 14esimo posto. Ottava piazza nel venerdì indonesiano per il compagno di squadra Xavi Vierge. Tre Indipendenti in top ten: oltre a Bassani si registra il quinto posto di Garrett Gerloff e il sesto di Xavi Fores. Domani Superpole e gara 1, col primo match-point a favore di Bautista: alla luce degli 82 punti di vantaggio su Razgatlioglu, lo spagnolo può laurearsi campione in caso di primo posto a patto che il turco chiuda dall'ottava piazza in giù ma potrebbe bastare anche la seconda posizione se Razgatlioglu non fa meglio di 13^ e Rea non vince. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Nov-22 09:19