Calcio: Bocchetti “Verona-Spezia scontro diretto, match fondamentale”

Il tecnico gialloblù "Ce la metteremo tutta per portare a casa il bottino pieno" VERONA (ITALPRESS) – "Dobbiamo pensare solamente a noi stessi cercando di fare meglio e facendo già un buon risultato domani pomeriggio. Sappiamo che sarà un percorso difficile, ma i ragazzi mi hanno trasmesso grande grinta e determinazione, dopo il ko col Monza nell'ultima partita con la Juventus hanno dato un'ottima risposta dopo". Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, cerca di stimolare la sua squadra per provare a risolleversi dall'ultimo posto in classifica. Un inizio campionato horror per gli scaligeri che fin da subito hanno bisogno di punti per muovere quantomeno la classifica e provare dopo la sosta per il Mondiale a premere il piede sull'acceleratore per trovare la salvezza. Un percorso in salita che dovrà cominciare dalla sfida di domani contro lo Spezia: "Affrontiamo una squadra forte e lo ha dimostrato proprio nelle ultime settimane contro il Milan e l'Udinese. La partita di domani sarà uno scontro diretto sia per noi che per loro, una sfida molto difficile. Ce la metteremo tutta per portare a casa il bottino pieno. Senza dubbio è un match fondamentale per fare un grande passo in avanti". Il tecnico gialloblù ha preferito evitare di parlare di arbitri e della designazione di Maresca: "Mi sono già espresso sulle nostre vicissitudini arbitrali nel post partita del match contro la Juventus. Ora sinceramente penso solo a fare una grandissima gara domani". La gara contro i liguri pesa molto in termini di punti e sotto l'aspetto psicologico, per questo Bocchetti evita di dare indicazioni sulla formazione, al netto dei pieni recuperi di Hrustic e Ilic: "Ho avuto risposte molto positive da chi ha giocato giovedì sera: oggi avremo la rifinitura e capirò chi ha recuperato e come stanno in generale i ragazzi per poi scegliere la formazione migliore per domani". Tra gli elementi che hanno fatto molto bene con la Juventus ci sono Terracciano, Doig, Sulemana: "Ho sempre fatto affidamento su di loro, siamo un gruppo unito con dei ragazzi che si mettono sempre tutti a disposizione – ha sottolineato Bocchetti -. Domani scenderà in campo la miglior formazione possibile perché affronteremo uno Spezia che oltre ad essere una squadra forte ha avuto anche due giorni in più di riposo rispetto a noi. Anche domani i ragazzi dovranno avere voglia di scendere in campo per dare tutto. Pausa per i Mondiali? Sicuramente avremo tempo di lavorare bene, ma in questo momento sono concentrato solamente sulla partita di domani", ha chiosato il tecnico dei veneti. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 12-Nov-22 12:45