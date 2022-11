Calcio: Gasperini “Inter lotta per titolo,noi dobbiamo capire obiettivi”

"Loro sotto pressione? Ne hanno fatti 6 al Bologna…", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "C'è pressione in casa Inter? Sì, talmente tanta che hanno fatto sei gol. Domani ci sarà un'altra partita di alto livello, chiude questa prima parte di una stagione anomala, con una lunghissima pausa. Arrivano due squadre a pari punti che cercheranno di finire bene questa prima parte di stagione. È una squadra forte, lottano per lo Scudetto". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l'Inter: "Che tipo di formazione vi dovete aspettare domani? A Lecce hanno giocato Pasalic, Malinovskyi, Sportiello, Djimsiti, Soppy, Okoli – che ha fatto gran parte del campionato molto bene -, se vogliamo solo Ruggeri e Zortea, li ho buttati dentro perché mi sembrava il momento giusto. Sono due ragazzi che si allenano con la squadra dal 4 luglio, è stata una scelta ponderata. Sono tutti giocatori dell'Atalanta – ha proseguito l'allenatore degli orobici -, non sono stati presi al bar, hanno giocato già in serie A lo scorso anno. Si può giocare male e perdere, buttare via la partita perché c'è sempre un avversario, ma rifarei tutto. È andata male, quando si perde è giusto fare critica, devono essere accettate, ma non è stata una pazzia". Il tecnico ha poi ribadito quale dovrà essere il ruolo della società: "Quando prendi un giocatore giovane lo devi far giocare, se l'obiettivo è la classifica devi prendere altri giocatori. L'Atalanta deve avere chiaro qual è l'obiettivo, poi lo comunicherà al proprio allenatore. Sai cosa conta? Il risultato. Ma quale? 27 punti sono pochi o tanti? Li abbiamo ottenuti in un momento con diversa gente fuori: devi creare un obiettivo. Vuoi vincere la Champions? È bella dura, ma uno si mette lì e ci prova. Basta aver chiaro cosa si vuole". Il tecnico ha parlato anche di Palomino e di come gestirà i giorni al termine del match di domani: "Palomino ha una grande voglia e determinazione. Non è facile buttarlo dentro, ma atleticamente sta bene, moralmente ancor di più. Mi piacerebbe poterlo utilizzare dal primo minuto, ma non gioca da tanto. Comunque sta bene. Dopo l'Inter ripartiremo il 28 novembre, avremo un programma fino al 4 gennaio con tutte le amichevoli, ci alleneremo qui a Zingonia, sarà un'occasione per fare buoni allenamenti con tanti giocatori. Speriamo di riavere anche Muriel e Zappacosta", ha concluso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/ari/red 12-Nov-22 15:32