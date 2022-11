Calcio: Inter. Inzaghi “Con l’Atalanta gara impegnativa”

"Faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo". APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – "Sappiamo che sarà una partita impegnativa, faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo. Sia noi sia l'Atalanta abbiamo avuto tre giorni per preparare al meglio la partita". Dopo il successo contro il Bologna, l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima partita del 2022 prima della sosta del campionato per i Mondiali, la trasferta del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, valida per la 15^ giornata di Serie A. "In campionato è mancato qualcosa: chiaramente dobbiamo lavorare di più sugli episodi e sui dettagli – le parole alla vigilia di Simone Inzaghi -. In Champions siamo riusciti a limitare questa problematica negli scontri importanti, ad esempio contro il Barcellona. Non ci siamo ancora riusciti in campionato: speriamo che domani sia la prima volta. La squadra andrà in campo per vincere ogni singola partita: dopo la Juventus abbiamo avuto due giorni di analisi, poi c'è stata l'ottima partita con il Bologna, ma non bisogna guardare indietro. Pensiamo a domani e all'Atalanta: sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico". Sulla presenza di Romelu Lukaku ai Mondiali, ha aggiunto:"Auguro a lui e a tutti gli altri ragazzi convocati di giocare un grande Mondiale, poi ritorneranno da noi nel migliore dei modi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 12-Nov-22 17:43