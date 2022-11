Calcio: Italiano “Temo tutto del Milan,ma voglio una ‘Viola’ coraggiosa”

"A San Siro per fare la prestazione e tornare a casa con un risultato positivo", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Del Milan temo tutto. E' un gruppo, una squadra che ha fatto grandissime cose, sono i campioni d'Italia e in casa si esprimono in maniera spettacolare. Abbiamo preparato la partita con la giusta attenzione, domani è un bell'esame per noi, soprattutto per il fatto che poi ci sarà il rompete le righe. Dobbiamo cercare di concludere bene, andare lì, fare la prestazione, avere la coscienza apposto, cercare di uscire a testa alta e fare punti". Sarà una Fiorentina a caccia del suo sesto successo consecutivo fra campionato di serie A e Conference League quella che domani affronterà a 'San Siro' il Milan, in uno scontro di alta classifica. Vincenzo Italiano ha grande fiducia nei suoi uomini, sapendo che il test contro la squadra di Stefano Pioli avrà un valore molto alto. Contro il Milan l'anno scorso "in entrambe le sfide abbiamo giocato con grande personalità affrontando i nostri avversari con coraggio – ha aggiunto il tecnioc viola -. Quella personalità vista in particolare nella gara di ritorno dell'anno scorso domani dobbiamo cercare di farla rivedere. Sono contento dei progressi della squadra, c'è stato un periodo non bello, molto difficile, complicato e i ragazzi hanno reagito bene prima in Conference e poi in campionato, è venuto fuori il carattere dei giocatori. Mi sono piaciuti l'orgoglio e lo spirito di squadra messo in campo nelle ultime partite, le stesse cose che dovremo far vedere domani contro il Milan. Sarà una partita da affrontare con lo spirito giusto, è l'ultima prima della sosta e cercheremo di fare bene". Parlando di rimpianti, Italiano ha spiegato che la sconfitta che gli ha fatto maggiormente male "è stata quella contro l'Inter, per come è arrivata, per come avevamo affrontato la gara, per il fatto che avevamo ribaltato un risultato. Per la partita fatta il punto era meritatissimo. Quella sfida mi ha fatto molto male perché è stata l'unica negativa in un periodo in cui abbiamo fatto grandi risultati. La vittoria piu' bella? Sono tutte belle e a tutte do un grande valore". Intanto patron Commisso è tornato negli Stati Uniti. "Sono stati tre mesi intensi col presidente – ha raccontato Italiano -. Prima di partire ha salutato tutti, siamo contenti di avergli regalato queste cinque vittorie, penso che sia tornato negli Stati Uniti contento". Durante il Mondiale due settimane di stop per la Fiorentina "poi riprenderemo con gli allenamenti e le amichevoli, in maniera graduale aumenteremo le difficoltà – ha concluso Italiano -. Ne faremo tante perché alla fine giocare e affrontare avversarie e' un ottimo allenamento. Seguiro' i Mondiali, soprattutto i nostri calciatori con grande attenzione. Dispiace non vedere l'Italia all'opera però mi concentrerò sulla crescita dei nostri ragazzi. Ci godremo lo spettacolo del campionato mondiale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 12-Nov-22 16:33