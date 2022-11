Calcio: Napoli, Spalletti “Prima parte di stagione stratosferica”

"Scudetto? Abbiamo 6 concorrenti tutte vicine", avverte il tecnico NAPOLI (ITALPRESS) – "Gli ultimi minuti della gara di oggi dimostrano quanto non sia assolutamente scontato il percorso fatto dalla squadra fino a questo momento. Abbiamo disputato una prima parte di campionato stratosferica, sia i giocatori che lo staff". Queste le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Napoli sull'Udinese. "Quando c'è uno stadio che partecipa così, diventa più facile esaltarsi. Per tre quarti della gara abbiamo giocato benissimo, poi abbiamo alleggerito il ritmo. Se oggi si parla del mezzo errore di Kim, significa che è stato un marziano finora. I giocatori accettano di giocare anche solo 30 o 60 minuti e questo agevola il mio lavoro. È una crescita importante". E sulla lotta scudetto: "Abbiamo 6 concorrenti da qui alla fine del campionato e sono tutte vicine. Bastano un paio di situazioni sfavorevoli per avere problemi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/glb/red 12-Nov-22 18:45