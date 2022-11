Calcio: Nicola “Monza ha qualità, Salernitana pronta a dare il massimo”

"Vogliamo chiudere al meglio l'anno con una bella prestazione e il risultato", dice il tecnico granata SALERNO (ITALPRESS) – Ultima gara di un 2022 denso di emozioni per la Salernitana. Ancora una trasferta, con l'obiettivo di dimenticare e di riscattare la sconfitta del "Franchi". Mister Nicola cerca di caricare il gruppo in vista dell'impegno lombardo di domani contro il Monza. "Sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato, il Monza ha ottime qualità e cercherà di vincere così come vogliamo fare noi. – afferma Nicola sui canali ufficiali della società granata -. Abbiamo tantissima voglia di chiudere bene questa prima parte della stagione. Siamo stati in ritiro questi tre giorni per lavorare bene e prepararci al meglio per questa partita. Domani servirà il massimo impegno per cercare di fare una bella prestazione". Qualche dubbio di formazione, con il tecnico granata che tiene tutti sulla corda. "Nel calcio moderno è fondamentale l'apporto di tutti, quello che conta è che chiunque giochi, sia dall'inizio che a gara in corso, pensi esclusivamente a esprimere il proprio massimo potenziale per cercare di mettere tutto in funzione della squadra", spiega Nicola che conclude parlando del popolo granata, di una tifoseria che ha sempre seguito la squadra in casa e in trasferta. "Il sostegno del nostro pubblico è sempre fondamentale, vogliamo trasmettere a loro tutta la voglia che abbiamo di fare bene in quest'ultimo impegno dell'anno. Dopo ci sarà una pausa importante e ci sarà tutto il tempo di recuperare quindi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo", ha concluso mister Nicola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/ari/red 12-Nov-22 13:17