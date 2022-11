Calcio: Serie A. De Laurentiis “E’ il mio Napoli migliore”

"Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi" NAPOLI (ITALPRESS) – "Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza". Aurelio De Laurentiis si gode il 3-2 sui friulani che permette alla squadra di Spalletti di andare al riposo prima della sosta per i Mondiali a quota 41 in classifica (12 vittorie e due pari in 14 gare), senza dimenticare la qualificazione agli ottavi di Champions con tanto di primo posto nel girone. "Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori – scrive il presidente dei partenopei su Twitter – Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di vice presidente. Si ottengono risultati importanti solo se tutta la 'squadra' gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!!!". – foto Image – (ITALPRESS). glb/com 12-Nov-22 17:31