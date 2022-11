Mondiali2022: Brasile “Magia calcio una forza per cambiamenti positivi”

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – La Confederazione del calcio brasiliano si schiera al fianco della Fifa. "Condividiamo la richiesta della Federcalcio mondiale di mettere come obiettivo principale della comunità sportiva il calcio prima e durante la prossima Coppa del Mondo", spiega la CBF in una nota pubblicata a 8 giorni dall'inizio del Mondiale del Qatar. Un intervento da leggere in chiave polemiche sui diritti umani e sulle condizioni dei lavoratori nel Paese che ospiterà la kermesse iridata. "Il calcio ha la vocazione di essere strumento di trasformazione sociale e di costruzione di un mondo migliore. Abbiamo tutti bisogno di riflettere su cosa possiamo e dobbiamo fare insieme per questo, compresa la valutazione su come il calcio possa contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Siamo consapevoli delle difficoltà nel costruire dialoghi tra culture, il calcio è il nostro comune denominatore, va sottolineato molto più ciò che ci unisce che ciò che ci separa. Siamo pienamente consapevoli che, insieme alla Fifa, alle autorità del Qatar e ad altre componenti, le questioni extra-calcistiche vadano affrontate nella certezza che il calcio può essere una forza per un cambiamento positivo nelle società di tutto il mondo". "Il Mondiale- prosegue la CBF – è un evento magico, sempre storico, da sempre ricordato soprattutto per il calcio, per la passione e l'emozione che porta nel cuore di miliardi di tifosi in tutto il mondo. Ci auguriamo che la nostra nazionale possa essere parte di questa storia per le migliori ragioni e che il calcio brasiliano delizi ancora una volta generazioni di tifosi di tutti i continenti. Come ricorda sempre la Fifa, questo torneo sarà anche un'opportunità per i tifosi di tutto il mondo di incontrarsi e vivere insieme in pace e con gioia indipendentemente dalla loro origini, religioni o orientamenti sessuali, uniti dal linguaggio universale del calcio. Siamo per un calcio senza pregiudizi". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 12-Nov-22 12:21