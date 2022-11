Mondiali2022: Corea Del Sud. Kim tra i 26 di Bento, c’è anche Son

Il difensore del Napoli e l'attaccante del Tottenham nella lista dei convocati per il Qatar SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – C'è un po' di Italia anche nella Corea del Sud che parteciperà ai Mondiali del Qatar. Nella lista dei 26 convocati del commissario tecnico portoghese, Paulo Bento, c'è ovviamente anche Kim Min-Jae, difensore e pilastro del Napoli che guida la classifica di Serie A. In elenco anche l'attaccante del Tottenham di Antonio Conte, Son Heung-Min, nonostante la frattura orbitale all'occhio sinistro, riportata lo scorso 1 novembre durante il match di Champions contro il Marsiglia. La Corea Del Sud fa parte del girone H con Portogallo, Ghana e Uruguay e proprio contro la Celeste debutterà il prossimo 24 novembre, in una gara che Son potrebbe saltare o giocare con una maschera protettiva. "Non sappiamo ancora quando sarà a disposizione", ha ammesso il ct. Questa la lista completa: Portieri: Kim Seung-Gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors). Difensori: Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen). Centrocampisti: Jung Woo-Young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiacos), Jeong Woo-Yeong (Friburgo), Lee Kang-In (Maiorca). Attaccanti: Hwang Ui-Jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-Min (Tottenham). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 12-Nov-22 10:54