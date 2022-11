Nuoto: Cdm Fondo. Paltrinieri vince tappa Eilat e si aggiudica Coppa

L'azzurro vince la 10 km e conquista la Coppa del Mondo con 2400 punti ROMA (ITALPRESS) – Un altro trionfo. Gregorio Paltrinieri di conferma SuperGreg e si impone anche nella tappa conclusiva del circuito mondiale a Eilat, in Israele. Il 27enne di Carpi e vincitore di tutto – tesserato con Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, campione del mondo a Budapest 2022 nella dieci chilometri, medaglia d'argento nella cinque, bronzo con la staffetta mixed 4×1500 e in piscina sul gradino più alto del podio nei 1500 stile libero – conduce una gara perfetta, coperto fino al secondo giro e poi dal terzo a guidare il gruppo che ha staccato prima dell'imbuto finale, vincendo in 1h46'41"8; alle spalle di SuperGreg – a Roma 2022 oro nei 5000 e con la 4×1500 mixed e in piscina primo negli 800 e secondo nei 1500 stile libero – il francese Marc Antoine Olivier in 1h46'43"4, i due ungheresi David Betlehem in 1'46'44"2 e Kristof Rasovszky in 1'46'45"4; poi gli azzurri Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli) quinto in 1h46'45"5, Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli) sesto in 1h46'47"1 e Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics) settimo in 1h46'49"7. Un doppio successo per Gregorio Paltrinieri che vince, ex aequo con Rasovszky ma con una gara in meno rispetto all'ungherese che ha nuotato anche in Canada, la Coppa del Mondo con 2400 punti; terzo nella classifica generale è l'altro ungherese David Betlehem con 2150 punti, centocinquanta in più rispetto al campione europeo Domenico Acerenza, quarto a quota 2000. Anche tra le donne festeggiano in due, ma non le azzurre. L'australiana Chelsea Gubecka vince la tappa in 1h56'59"8 e la brasiliana Ana Marcela Cunha, seconda con 3"8 di ritardo, vince il ranking generale e conquista la coppa del mondo con 2900 punti. Terza la tedesca Leonie Beck che chiude dopo 1h56'25"3. Ginevra Taddeucci è nona in 1h56'31"8 (12 secondi di ritardo dall'australiana) e dopo essere stata avanti fino a tre quarti di gara. Poi si è allargata troppo ed è stata superata dalle inseguitrici. Rachele Bruni è ventesima con 1h56'41"3, Martina De Memme ventitreesima con 1h56'48"2 e Barbara Pozzobon ventinovesima con 1h57'26"5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 12-Nov-22 12:35