Taekwondo, al via Mondiali in Messico con otto azzurri in gara

La più grande competizione organizzata dalla World Taekwondo riprende dopo lo stop forzato, a causa del periodo pandemico. ROMA (ITALPRESS) – La nazionale azzurra di taekwondo, guidata dal presidente Angelo Cito, è arrivata a Guadalajara, in Messico, dove domani con la cerimonia inaugurale prenderanno il via i Campionati Mondiali. La più grande competizione organizzata dalla World Taekwondo riprende dopo lo stop forzato, a causa del periodo pandemico, e si protrarrà fino a domenica 20 novembre. Il Centro Acuático CODE Metropolitano, imponente palazzo dello sport situato a 1673 metri sopra il livello del mare, è pronto ad accogliere i 757 atleti iscritti dalle rispettive compagini nazionali provenienti da tutto il mondo. Tra di loro otto atleti azzurri pronti e determinati a conquistare punti importantissimi per la corsa alle Olimpiadi di Parigi 2024 e a ripetere l'impresa di Simone Alessio, campione del Mondo in carica dopo aver vinto l'edizione dei mondiali del 2019. Lo stesso Simone Alessio, insieme al campione olimpico Vito Dell'Aquila torneranno in gara 4 da primi nella classifica del ranking mondiale. Questi gli azzurri in gara guidati dal direttore tecnico Claudio Nolano (per ordine di giorno di gara): -80 kg: Simone Alessio (14 nov) -57 kg: Giada Al Halwani (14 nov) -62 kg: Cristina Gaspa (15 nov) -87 kg: Roberto Botta (15 nov) -49 kg: Sarah Al Halwani (16 nov) -63 kg: Dennis Baretta (18 nov) -73 kg: Maristella Smiraglia (19 nov) -58 kg: Vito Dell'Aquila (20 nov) – foto Italpress – (ITALPRESS). gm/red 12-Nov-22 18:39