Calcio: Nazionale. Toloi ed Emerson indisponibili, convocato Parisi

Il difensore dell'Empoli aggregato al gruppo di Mancini per le amichevoli con Albania e Austria ROMA (ITALPRESS) – Due defezioni per la Nazionale di Roberto Mancini in vista delle amichevoli con Albania e Austria, in programma rispettivamente il 16 e il 20 novembre. Indisponibili i difensori Rafael Toloi (Atalanta) ed Emerson Palmieri (West Ham), il ct azzurro ha deciso di aggiungere al gruppo Fabiano Parisi, difensore dell'Empoli che quindi non farà parte della Nazionale Under 21 per la quale era stato convocato venerdì scorso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 13-Nov-22 19:18