Calcio: Serie A.Gotti”Vittoria con Hellas ci ripaga di qualche amarezza”

"Spezia inizialmente impaurito, Nzola per noi fondamentale", dice il tecnico dei liguri VERONA (ITALPRESS) – "Credo che la vittoria di oggi ci ripaghi di qualche amarezza vissuta nell'ultimo periodo. Abbiamo giocato inizialmente con paura, poi siamo riusciti a ribaltare il risultato e per fortuna la gara è cambiata". Così Luca Gotti dopo la vittoria in rimonta ottenuta al Bentegodi col Verona. Il tecnico dello Spezia si sofferma sul contributo di Nzola, oggi protagonista di una doppietta, nella squadra ligure. "E' un calciatore fondamentale per noi. Il suo contributo non sta solo nel numero di reti segnate, ma anche nell'atteggiamento che ha in ogni gara". Prima di andare via, Gotti si sofferma anche sul grave infortunio di Dragowski, uscito in barella dopo uno scontro con Lasagna nel primo tempo. "Non abbiamo notizie riguardo all'infortunio di Dragowski, solo i prossimi esami strumentali ci sapranno dire di più. Comunque, penso non potrà partire con la sua nazionale. Gli faccio i miei migliori auguri e mi complimento anche con Zoet perché ha saputo entrare in gara a freddo ed essere decisivo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/ari/red 13-Nov-22 18:02