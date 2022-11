Calcio: Serie A. Inzaghi “Male nel primo tempo, Dzeko? Grandissimo”

Il tecnico dell'Inter: "Sbagliato l'approccio nelle ultime due partite" BERGAMO (ITALPRESS) – "Le ultime due partite abbiamo sbagliato approccio, oggi l'Atalanta ci ha creato problemi, potevamo fare meglio. Poi abbiamo trovato il pari e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo". Lo ha dichiarato Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN. "Dzeko è un grandissimo calciatore che aiuta la squadra in tutte le fasi – sottolinea l'allenatore nerazzurro – L'Inter può pensare allo scudetto? L'anno scorso avevamo 34 punti dopo 15 partite, avevamo subito qualche gol in meno ed eravamo terzi. Il campionato sta andando in una direzione diversa per il cammino del Napoli, dietro tutte abbiamo avuto battute d'arresto ma nelle ultime sette. Dobbiamo vincere partite come queste". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/mc/red 13-Nov-22 15:44