Calcio: Serie A. Italiano “Altro ko nel finale, dobbiamo crescere”

L'allenatore della Fiorentina: "Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche scelta". MILANO (ITALPRESS) – "Nel primo tempo abbiamo fatto molto meglio, poi la gara si è aperta nella ripresa. Potevamo andare in vantaggio, ma poi alla fine è arrivata l'ennesima sconfitta nei minuti finali. Non è la prima volta. In questi frangenti bisogna crescere". Così Vincenzo Italiano dopo il ko della "sua" Fiorentina sul campo del Milan, per 2-1. "Siamo venuti qui per non consegnare i palloni a loro, con la personalità di non buttare via il possesso. Nel primo tempo lo abbiamo fatto in modo egregio. Nel secondo abbiamo sbagliato qualche scelta e ci siamo un po' allungati, ma contro il Milan devi concedere qualcosa. È stata una partita viva, persa per un episodio. Agli attaccanti sto chiedendo di venire incontro e lavorare con la palla nei piedi. Ora le occasioni arrivano perché attacchiamo con tanti uomini. Come atteggiamento e voglia siamo migliorati", ha aggiunto il tecnico del team viola. "L'assenza di Nico Gonzalez? Se qualcuno non è al 100% presente è come se fosse infortunato. Bonaventura ha preso una botta al costato nella scorsa partita, ha provato a fare il riscaldamento ma ha dovuto rinunciare. Spiace, perché era in grandissima condizione ma Barak lo ha sostituito egregiamente. L'obiettivo del 2023 è quello di risalire in campionato, dove abbiamo qualche punto in meno della scorsa stagione, e preparare al meglio i playoff di Conference League. Puntare all'Europa? La stagione è lunga, può accadere di tutto", ha concluso Italiano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/pdm/red 13-Nov-22 20:40